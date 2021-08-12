Платошкин высказался что думает о Сталине. О его достижениях и ошибках

Политика как она естьПолитикаПлатошкин высказался что думает о Сталине. О его достижениях и ошибках Николай Платошкин довольно часто рассказывает об Иосифе Сталине в видеороликах, посвященных истории СССР.Вернуться к статье8413НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевСогласен с Платошкиным.. Сталин и его соратники Большевики сделали СССР ВЕЛИКОЙ Страной .. Теперешним при Власти у него бы поучиться как выстраивать Экономику, развивать Науку , и достигать намеченных Целей ... а не звиздеть на каждом углу что мол во всем виноват СССРVlad ИвановА знаете ли Вы, что при Гитлере немцы жили как никогда хорошо?!Владимир Сергеевну скажем ни как никогда ... Но социалка у них была .. зато потом по полной хлебнули когда появился лозунг пушки вместо масла.. И не надо намекать на сходство Сталина и Гитлера - Это подлость.. Сталин строил и поднимал Страну для всех народов Страны Гитлер - только для Арийцев , т.е. был нацист ... и откуда Вам знать сколько Гитлер уничтожил своих граждан в первую очередь коммунистов ??Vlad ИвановДружище, не приписывайте мне того, что я не говорил. Или Вы следак ленинской инквизиции? А потом «Сталин строил и поднимал Страну» НЕ для всех народов, а для ПРОЛЕТАРЬЯТА только. Для «всех остальных народов» ПМЖ был ГУЛАГ!Владимир Сергеев** а для ПРОЛЕТРЬЯТА** ... Ага до того старался , что наука поднялась на высший уровень созданы сотни научных институтов , тысячи ВУЗов , создал мощную научную интеллигенцию .. .. Кстати Заключенных в эти годы было 1.65% включая уголовников бытовиков и проТчих элементов .. от общего населения ...всего ... Сейчас кстати около 2% ... Сейчас до того стараются что наукой руководят бездари - бухгалтеры через ФАНО Вы НЕ знаете Истории ... и знания Ваши почерпаны ненавистью и американскими учебниками по Истории России.Vlad ИвановДружище, Вы делаете заключение обо мне, так позвольте мне сказать о Вас. Насколько я могу судить, Ваши «познания» в истории исчерпываются тем, что Вам вдолдонивали в ночных университетах марксизма и извините за грубость ленинизма. Эти «познания»ваше поколение уносит с собой. Будем надеятся, что новые поколение разоблачат преступный эксперимент проделанный большевиками в России под вывеской «диктатура пролетарьята» и освободят Красную площадь от капищ изуверов, которых доселе не видело человечество.Владимир СергеевНе дай Бог Ваши познания в народ ... Вы же погубите Страну ибо ни на что НЕ способны кроме как обвинять Большевиков делавших **Галоши** Все Ваши проколы уже тридцать лет списываете на большевиков ... А может на себя поворотиться??? ась Владик... а не ныть постоянно большевики виноваты ...Благодаря больевикам ты сейчас философствуешь ... а то бы как таракана давно раздавили..кормчийВладимир, этот хрен под кличкой Vlad, провокатор и тролль !Vlad ИвановНу что остается гаркнуть: Слава КПСС! или затянуть «А Ленин такой молодой…» И уж совсем хорошо вспомнить как в 91, на митинге скандировали: «Ельцин! Ельцин!» Нет дружище, нету больше ни Сталина, ни КПСС. Надеятся можно только на себя!Vlad ИвановВообще то говоря забавно читать, что здесь пишут. Этим писателям не понять, что их опять как и в 91 разводят. С одной стороны пихают навальных, с другой «новый социализм». Для чего? А для того, чтобы внести смуту! Внести смуту, а для чего? Как для чего?! В 91 под шумок митинговой демагогии, национальное достояние отжали, в 21 под шумок навальнянских воплей и ленинского идолопоклонства всю страну отожмут! Так что мели Емеля, но твоя неделя быстро закончится!Иван ЗахаваВОТ НИ ХУ...Я ТЫ НЕ ИВАНОВ - ТЫ ГОЗМАН младший.Иван ЗахаваРепрессированы было не миллионы, а тысячи!!! Сталин не создавал культ себя. Русскому человеку нужен Бог, он должен верить, иначе помрет! Большевики отняли у народа Бога, верить в кого-то людям надо, вот и вознесли Ленина на место божества. Получилось Ленин на запредельной высоте (хотя физически он в мавзолее), а на земле ангелом-посланником Бога-Ленина народ назначил Сталина. Так культ и образовался! Сталин сам уже был не рад - три раза пытался сложить с себя все посты и каждый раз готовил себе приемника - но народ бунтовал - ";Коба, останься!"Иван ЗахаваМне 50 лет, моему отцу 73. Мы не из семьи пролетариев (не бахвалюсь, просто уточняю). Либерасты твердят о том, что Сталин уничтожил весь цвет офицерства и культуры. Мой дед Народный артист СССР, Лауреат Сталинской премии - быв. царский офицер. Так вот, нет никого в моей семье репрессированных!!! А не то что расстрелянных. Я чего про отца написал - он тоже таких родных и знакомых не помнит. А мой дед родился 1894 году, он дворянин, к 1917 был прапорщиком Павлоградского Лейб гвардии Гусарского полка, В ВКПБе вступил в 1943 и то чтоб на фронт послали. Лично Сталина просил об этом, но его силком в эвакуацию отправили. Его не арестовывали и не расстреливали. Он основатель Высшего Театрального Училища им. Щукина. Он 56 лет был ректором этого ВУЗа и говорил, что среди выпускников за эти 56 лет были единица репрессированных. Мой отец Народный артист России, тоже таких сечей не знает! Где толпы расстрелянных?! Я часто спрашиваю:" Народ, у кого-то есть такие?! " Мне отвечают: "Нет, нет таких" или " У моего троюродного брата есть сосед, у того есть знакомый...." Где правда?! Кому верить?!Иван ЗахаваВот, когда прав, тогда прав!Александр Платов"Надеятся можно только на себя!" - тогда зачем ты поносишь большевиков и советскую власть - коль они в прошлом? Ты корябаешь тут свои испражнения, и даже не в состоянии осмыслить того, что всё, чем ты по сути, можешь гордиться - родом из СССР.Vlad ИвановДружище Александр Платов, хамство и мат - оружие пролетариата! Прошлые классовые преступления не должны цеплять будущее. Помнить их нужно вечно!Александр ПлатовТак какогорожна ты хамишь тогда? Пролетарий со стажем в отставке, перешедший на службу в лагерь антисоветчиков и русофобов - так я понимаю твою позицию (или позу?) Ты даже сам не видишь, как сам себе противоречишь - а всё туда-же - в вумные спешишь затесаться! Не выйдет, милок, не примут ...Vlad ИвановОб чем эта ты, милай? Видать плохо опохмелился? АСЬ? Пойди вмажь ещё, може шарниры в башке заскрипят.Александр ПлатовТы, милок, мне тут свои пристрастия не лепи - любишь опохмеляться - так вперёд, в пивнуху или в в.водочный - я тебе тут не попутчик и не советчик. Я этой гадстью - не увлекаюсь, она для тебя - нектар! Пей - ты мозги свои давно пропил, да и твоих шарниров уже нет - они в дерьмо перевоплотились. Вот оно и прёт из тебя - вонючим фонтаном.Vlad ИвановСлышь, братан, я чую - ты клюёшь! Ну не хочешь с пивка начинать, а и до водовки я и сам то не больно то охочь, разомнемся красницким! В пивнуху не пойдём, присядем в скверу или там на детской площадке пока детишков там нету. Пойдёт? Да ты не менжуйся, в натуре! Все ништяк будет! Я башляю!Лариса ГолубицкаяСталинская экономия была самой эффективной,но Хрущёв её уничтожил! При Сталине и до его смерти снижение цен,начиная с 1947 года,было ежегодно,это было 1 апреля! Но чтобы забыть этот день 1 апреля сделали днём дурака! Сталин это пенсионный возраст 55/60 лет,это горячая вода из крана,это Метро,восьми часовой рабочий день,хотел сделать 6часовой-не успел,и многое другое!Это руководитель,который любил свою страну! Много было и перегибов,но страна жила и развивалась!!!!Иван ЗахаваХрущев заложил бомбу под СССР и России - он отвязал рубль от золота и привязал его к доллару! Мы еще годы будем платить за это деяние этого придурка в шляпе!Лариса ГолубицкаяВсё верно!!! Мстя умершему Сталину за сына,боясь за свой грех-сколько людей то уничтожил,такую грязь лил-слушать тошно!!!Vlad ИвановНе согласен с Вами Лариса Голубицкая. Самой эффективной была экономика древнего Египта, где рабы строили пирамиды. Стоят эти пирамиды до сих пор, между прочим! Вы Лариса часом не видели эти пирамиды?! Вот это эффективность! Куда там какому то Сталину, Малину до такой эффективности?!Лариса ГолубицкаяЯ писала про советскую экономику,а не про рабовладельческий строй Египта! И не надо мне писать,что в СССР люди тоже были рабы! Социальные гарантии у этих рабов были разные!!!Vlad ИвановРазъясняю Вам, уважаемая Лариса Голубицкая. Я имел в виду, что эффективным было не только строительство социализма в СССР, но и строительство пирамид в древнем Египте. Если Вы говорите о советской экономике, то я спрошу: Можно ли считать рабством: Тотальный дефицит продуктов питания и вещей первой необходимости? Тотальный блат и зависимость тружеников от продавцов, завмагов и завскладов? Талоны на продукты и товары первой необходимости? Закрытые распределители для начальствующей верхушки? Если это не рабство в пределах «развитого социализма», то что это такое? Ваше мнение?Villi sherbakЧасто читаю комментарии мадам Ирины. У нее все и везде звучит враги коммунистов. А вот Вы как к этому относитесь. Вот например Троцкий он коммунист или нет (основатель Красной Армии и ее руководитель в годы Гражданской войны). А большевики (они же коммунисты Рыков, Бухарин, Зиновьев и Каменев и многие другие), расстрелянные как враги народов разве не были коммунистами. А верный оруженосец Сталина Никита Хрущев разве не был коммунистом, Как Кузнецов, Маленков Полянский. А разве не были настоящими коммунистами Ворошилов, Буденный, Молотов и другие члены ЦК, которых пан Хрущев обвинил об отступлении от линии партии и заставил каяться при людно. А сам Хрущев кем был, когда его сняли с поста Генсека партии. Ну а потом Брежнев, Горбачев, Ельцин и другие превратившиеся во врагов коммунистов.ИИринаДа ,вы ,враги коммунистов на территории СССР -Абсолютное Зло человечества ,от вас всегда ,и при Советской власти ,и после захвата вами СССР ,один только вред стране и народу , и огромные жертвы народа . Поэтому и беснуясь против всего ,что сделали большевики -коммунисты и их сторонники ,сами вы хором трусливо скулите ,что вы "ни при чем " ко всему ,что вы сделали .Владимир СергеевЩербак НЕ враг ... он из тех кто сидит на диване пользуется тем что было создано при тех же коммунистах , и философствует на тему , какие же это бяки коммуняки. А вот если коммунисты что то сделают для народа , он конечно же не откажется ... В общем обыкновенный ПОТРЕБИТЕЛЬ ... пришедший сюда почесать язык..ПСПатриот СусанинНе надо ВСЕ в одну кучу! Надо сравнивать, что БЫЛО и как ВЫЖИВАЛА основная масса народа, и что СТАЛО!!! А предатели интересов народа были во все времена.Villi sherbakТы знаешь я привык анализировать все, как хорошее так и плохое что было в СССР. Но росчерком пера переводить людей, сделавших больше, чем многие из тех кто готов на каждом углу орать партия ум честь и совесть нашей эпохи, знать что это были за времена и при этом не согласных с твоим мнением спокойно переводить в стан врагов. Ладно это Ирина, плохо знающая историю строительства социализма в СССР. Но переводить в стан врагов людей, которые имели отличный от сторонников Сталинского видения пути построения социализма в нашей стране тоже не гоже. Они были ведь тоже коммунистами и нет гарантии что их идеи строительства социализма были хуже тех, которые предлагались другой частью партии большевиков. И те и другие были революционеры и цель по сути у них была одна, но методы достижения этой цели различались и очень значительно. Но их, даже репрессируя и уничтожая в душе я думаю Сталин не считал врагами. Однако по мнению Сталина и его сторонников идти путем, предлагаемым этими товарищами было довольно долго и этот путь не способствовал по его мнению сохранению завоеваний социалистической революции, находясь в окружении капстран. Поэтому и уничтожение троцкистов, с чем я согласен на все 100 процентов, а вот как относиться к репрессиям 1937-1939 годов для меня это трудная задача в определении правоты Сталина. Я не жил в то время и не могу поэтому знать что заставило Сталина поступить так. А почему согласен с тем, какие меры предпринятые по отношению к троцкистам, то только потому что для свершения мировой соцреволюции надо было положить на алтарь этой победы по сути весь российский народ. Именно за это я ценю и уважаю Сталина как великую личность.ПСПатриот СусанинСогласен, период был тяжелейший. Решения нужны были для быстрого и ЭФЕКТИВНОГО ризалта. И, если он есть, то история страны оправдает ВЫНУЖДЕННЫЕ издержки. А если его нет, то и страны не будет и НЕКОМУ будет оправдывать! А что сейчас? Прошло более 30 лет новой власти!!! Ризалт -- ЛУЧШИЕ люди, в основном, ВОРЬЕ. Производство - это продажа ресурсов!!! И в итоге мы скатимся к ногам УСПЕШНЫХ с поднятыми лапками!!! Сталин знал что строить и в какие сроки. А что строит наша власть? Кто об этом ведает? Если главная задача - быть первыми по темпам роста олигархата, то -- аплодисменты (не мои, конечно)!Vlad ИвановСталин был преступник потому что был теоретиком и практиком преступного уничтожения россиян по классовому признаку: красный террор, раскулачивание, списочное планирование убийств «классово чуждых» по республикам и областям. Это не репрессии. Это - ленинско-сталинский геноцид осуществлённый в СССР, КНР, Кампучии.ИИринаВот , лживая ,лицемерная ,трусливая сущность врагов коммунистов , Из развязанной ВАМИ ,врагами большевиков ,Гражданской ,вы выкинули Белый террор и зверства интервентов ,выкинули причину раскулачивания ,и выставили кулаков "ни в чем не виновными жертвами ", оправдав все их преступления ,объявили себя "ни в чем и никогда не виновными ", а тех ,кто вас в СССР наказывал за ваши преступления -объявили преступниками. И немудрено ,что из захваченных вами республик СССР вы создали Государства ,в которых хорошо живут не честные люди ,а преступники .Vlad ИвановМилая дама я не знаю кто такие «коммунисты». Те кто в России называл себя коммунистами были большевики-ленинцы. Далее если в Ваш дом прийдут бандиты отнимать все нажитое Вами, Вы будете называть их врагами и отдадите им все? Что же по Вашему когда красные бандиты (большевики-ленинцы) пришли отнимать имущество у, как Вы говорите, «белых» и «кулаков», а в действительности русских обывателей и крестьян, им нужно было молча все отдать?ИИринаХа ,да у вас ,аномалии человечества ,врагов коммунистов на территории СССР -вообще никого нет -нет коммунистов и их сторонников ,нет самих себя ,вы впадаете в истерику ,когда вас так называют ,пытаясь трусливо сделать вид ,что вас самих нет ,и нет тех преступлений ,которые вы совершили . ТО ,что отняли большевики у паразитов на шее народа -от Романовых до кулачья -они пустили на благо страны и народа ,а вот то ,что ваши преступная антисоветско-русофобская клика отняла у захваченных вами республик СССР и их народов -она присвоила себе ,для личного обогащения .Владимир СергеевУх ты ... как загнул ... именно из американской истории России. .. Да Этот **преступник ** сделал из отсталой нищенской России ВЕЛИКУЮ страну СССР ... именно поэтому вы сейчас спокойно сидите и давите на клаву обсирая создателя вашего спокойствия. Этот **Преступник** за десять лет с 29-41 гг создал сильнейшую Экономику способную противостоять во время Войны всей Европе..Сумел поднять средний возраст на 26 !!! лет Население выросло на 46млн чел. Создавалась НАУКА ( Королев , Иоффе , Петр Капица , Ландау ,Курчатов, и тд) Выросли Новые города .. Созданы новейшие отрасли а экономике., была ликвидирована безграмотность ( при царе 85% было безграмотным) Создание Совхозов и Колхозов СПАСЛО Крестьян . Именно создавая коллективные хозяйство позволило механизированно обрабатывать землю .. Отбирали у кулаков ... Ну да отбирали , а Вы не думали что в это время города могли умереть с голоду если бы не продразверстка ?? Ах да вам кулаков жаль более. Кстати продразверстка была введена еще царем. Можно много чего написать и про репрессии которые в сотни раз вы преувеличиваете ... Но Вы ГАДИТЕ на свое прошлое.. благодаря которому Вы ЖИВЫПСПатриот СусанинВы опять за мух и котлет в одной тарелке. Это Ваш личное правило анализа истории или ОТРАБОТКА кремлевской подачки?ПСПатриот СусанинСВЯТАЯ ПРАВДА, по этой причине кремлевские платные, так стараются!!! Им же надо обеспечить монолитность народа в поддержку власти, которая обеспечила своими действиями массовый рост НИЩЕБРОДСТВА! Шейхи заботятся о своем народе НЕСРАВННО больше. А наша власть поставила в основу своих достижений, быть первой темпам роста олигархата!!!ПСПатриот СусанинСВЯТАЯ ПРАВДА, но не для кремлевских идеологов (возможно, платных), они озабочены одним, доказать, что ВСЕ БЫЛО ПЛОХО, а это толкает обыкновенного обывателя на мысль, что сейчас ЛУЧШЕ, а это значит -- СЛАВА едим Россию и ее вождям!!!ЕвгенийНу перестаньте уже вздор молоть про геноцид. Почитайте значение слова, если не в курсе. И красный террор стал ответом на террор белый... Этот факт никто из историков никогда даже не оспаривал.ig giVlad ИвановДа кто Вам это сказал? Какой белый террор? Люди защищали своё имущество, которое отнимали бандиты.ЕвгенийСпециально для вас, как несведущего или притворяющегося. Генерал Корнилов заявлял следующее: «Пусть надо сжечь полРоссии, залить кровью три четверти России, а всё-таки надо спасать Россию. Всё равно когда-нибудь большевики пропишут неслыханный террор не только офицерам и интеллигенции, но и рабочим, и крестьянам" Вот это и было начало террора, как такового". Из песни слов не выкинешь! А какое имущество Краснов защищал, не подскажете? А кто в Россию тащил интервентов с нескольких направлений, не знаете и кто из них делал в Архангельске концлагеря именно для русских (вот это называется геноцид) и на российской земле. Но главный вопрос, кто этих "партнеров" пригласил и вообще интересный вопрос, что им за помощь обещал в случае победы? Кому вы тут пытаетесь лапшу свою вешать, не понятно?АлександрПодлечись,убогий.Иван ЗахаваСтали не преступник! Преступник Vlad Иванов! Даже имя свое пишет по англ. - стыдится своей русскости! Сталин же называл себя русским человеком грузинской национальности! Он прижимал хвост (и яйца) таким жиденкам, как ты, отсюда и твоя ненависть!Vlad ИвановГражданин Владимир Сергеев, оценил Ваше красноречие. Понимаю, что эти словеса не только и не столько направлены на возвеличивание Вашего кумира. Произнося этот панегирик Вы имеете в виду: а этот то нынешний! Посмотрите! Не только ничего не создал, но разрушил все. Все что досталось от Великого.! А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! ВЕЛИКИЙ воскрес и вернулся. Зашёл в Кремлевский кабинет и спросил: ну что там обо мне пишут? Что обо мне Владимир Сергеев написал? - Так хорошо написал, товарищ Сталин! Хвалит Вас? - Хвалит говоришь? А написал ли он, что я отец всех народов? - Никак нет, товарищ Сталин. Не написал! - Не написал. Значит враг народа! Расстрелять. Жену и совершеннолетних детей в лагеря пожизненно. Несовершеннолетних детей в детдом, имущество раздать рабочим и крестьянам. Н-ДА не позавидуешь Вам гражданин Владимир Сергеев! Но увы. За что боролись, на то и напоролись!Владимир СергеевХе Хе Вот воскрес товарищ Сталин и спрашивает ... Ну что там ?? много мусора навалили на мою могилу ?? Как там Страна?? Ну по поводу мусора - скажу - к Владику Иванову, А вот в Стране строим Капитализм .. Тридцать лет строим .. да вот никак не можем .. Как ты думаешь Влад , как отреагирует товарищ Сталин ??Vlad ИвановТоварищ Сталин сказал: Ну что ж начнём, пожалуй! Таварищ Берия, заходы!Владимир СергеевПравильно ( хоть одна мысль у тебя проснулась нормальная .. продолжу .. Строим Новый Социализм !!! Кстати Берия был самый сильный Администратор и Организатор при Сталине .в отличие от теперешних манагеров ... способных только звиздеть про галоши..ПСПатриот СусанинНе сударь Вы не Иванов, Ивановы это себе не позволят! Вы, скорее, КРЕМЛЕВ (и полагаю, у корыта)!!!Валерий ПашнинВ отношении Сталина И.В. Платошкин рассуждает верно. А вот в современной обстановке выбрал абсолютно не верный путь. Думаю, что ему надо задуматься об этом.ПСПатриот СусанинВалерий, а какой правильный, по Вашему мнению?МихаилЯ вот читаю каменты и думаю: Если Путин перед угрозой цветной революции и распада РФ истребит нескольких процентов населения, от 1 до 3%, это будет нормально?ИИринаВот только не надо вечного лицемерного "человеколюбия " врагов коммунистов ,которое у вас включается исключительно в клевете на коммунистов . Вы после захвата вами республик СССР во ВСЕХ них устроили геноцид народов ,сверхсмертность только в одной бывшей РСФСР после захвата вами её составила более 15 миллионов человек ,а это 10% от численности населения вашей РФ . И вы ВСЕ доказали ,что вам плевать на эти жертвы российского народа ,у вас другие "приоритеты ", ради которых вы захватили СССР .ПСПатриот СусанинГлавное - не %%-ы истребленных, а во имя чьих интересов. Если для защиты покоя и безопасности российского олигархата и структур власти, обеспечивающих его баснословный темп роста. При этом олигархат (в основном) занят процессом укрытия динар за бугром, яхтами, покупками зарубежных клубов и т.д., то это БЕСПОЛЕЗНЫЙ и ВРЕДНЫЙ процесс, т.к. нищеброды не смирились с царским режимом, не смирятся и с существующей НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ!!!ИИринаИ если советские коммунисты защищали свою страну и народ от их внешних и внутренних врагов ,то враги коммунистов ,захватившие СССР ,защищают себя ,награбленное ими . И в открытую грозят ,что опять ,как и после Октябрьской революции ,развяжут Гражданскую войну ,если кто-то посмеет отнять у них их колонии ,в которые они превратили захваченные ими республики СССР .ПСПатриот СусанинИрина, это - ДЕСЯТКА!!!ПСПатриот СусанинСовременная власть ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО искажает историю советского периода, т.к., при всех ее потугах не в состоянии даже приблизиться к темпам развития страны в этот ТЕЖАЛЕЙШИЙ для СОВЕТОВ период. А по консолидации общества существующая власть достигла БОЛЬШОГО минуса (+, только у проплаченных пропагандистов, которые забыли слово - объективность). Да и как примирить олигархат и нищебродов, которые составляют ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть населения. Отмашку на очернение этого СЛАВНОГО периода дал ВВП, своим заявлением о том что в СССР производили только ГАЛОШИ!!! Революция на горизонте. А быть или не быть ей зависит от СПРАВЕДЛИВОГО распределения .... Рабы потому и идут зачастую на бессмысленный бунт, т.к. устают от ...ИИринаДа клевета на советский период -это единственное за 30 лет у врагов коммунистов оправдание захвата ими СССР ,чем они сами доказали ,что захватили СССР с преступными целями -во вред стране и народу . Если люди что-то делают ради блага своей страны и народа ,они никогда не будут ради этого клеветать на других .Денис ВолковЭто ешё раз доказывает популизм платошкина а это говорит что казачок засланныйПСПатриот СусанинДенис, а можете поднять маску и прямо сказать: Я -- КРЕМЛЕВСКИЙ!!! или СЛАБО???ЕвгенийА вы чьих будете в таком случае?))ПСПатриот СусанинВопрос не правомерный, но отвечу - я за ИНТЕРЕСЫ тех, кого существующая власть обратила в НИЩЕБРОДОВ, а т.к. их БОЛЬШИНСТВО (ПОДАВЛЯЮЩЕЕ!!!), а советский народ, который формировался в тяжелейших условиях постоянной борьбы и перенес столько невзгод не для того, чтобы погибнуть при строительстве благ для ОЛИГАРХАТА!!!Геннадий ИсаковОшибки бывают, когда есть теория и её не соблюдают. А когда никакой теории нет, всё в полном мраке, и в этом мраке нащупывают правильную дорогу, попадая иногда в дерьмо, то нельзя говорить об ошибках. Вернее - это неизбежные издержки движения вперёд по неизвестному пути.Анатолий ФедоровА зачем идти по неизвестному и неизвестно зачем и куда? Какая цель? Коммунизм - это бред лодырей, шизофреников и авантюристов.Александр ПлатовТы себя к какой из названных категрий относишь - к шизофреникам, Для тебя это - роскошь. Ты явный олигофрен - и к бабке не ходи ...ПСПатриот СусанинЕще один от кремлевской. ..Иван ЗахаваДа, Сталин был фанатиком - он фанатически служил советскому народу! Ленин не любил русский народ - он его не понимал, его не волновала судьба России, он, как и Троцкий, видели в России только плацдарм для победы Мировой революции! Троцкий пошел еще дальше, он отрицал возможность построения социализма в отдельно взятой стране - и делал все, чтоб этот социализм не был построен! Главным оружием троцкистов были чисто еврейские методы - саботаж и вредительство! Так что НКВД начало посадки не просто так "от балды", этому были осязаемые поводы. То, что потом это переросло в бесконечные доносы, это чисто человеческий фактор. Я доказательство чисто еврейство заговора можно найти в списке военных арестованных вместе с маршалом Тухачевским - он должен был повести армию против Сталина. Интересно, что среди все расстрелянных высших военных были всего 9 человек - обратите внимание на фамилии: Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман, Путна, Примаков, а комиссар 1-го ранга Я. Б. Гамарник застрелился сам перед орестом. Маленков, Баграмян, Буденный, Ворошилов, Тимошенко и прочие - почти весь генералитет, проходили по этому делу, вина многих была доказана, но, чтобы не говорили сталино-ненавистники, их только пожури - арестованы были Рокоссовский (освобожден перед самой войной) и еще несколько военно начальников. Эти же прошли всю войну и встретили Победу Генералами, маршалами, Героями СССР, их именами называли Города, улицы, школы. Вот вам и кровавый Сталин!!! По сравнению с Троцким с его виселицами времен Гражданской войны, Сталин Белый и пушистый! Берия так вообще занял пост наркома НКВД только в конце 1937 года (37 у нас называют кровавым). До вступления в должность, берия жил в Грузии и занимался, простите, мандаринами. Уже на посту наркома он начал пересматривать уголовные дела и выпускать людей тысячами, а не арестовывать, пытать и расстреливать! Как раз началась огромная чистка аппарата НКВД - сажали на огромные срока тех, кто был замечен в незаконных арестах, сроках, расстрелах, а этих сук у нас, с легкой руки жидовни сегодняшней, считают жертвами сталинизма! Вот, и думайте во что верить, а что надо проверить! И последнее - Королев, Гинзбург (конструктор танков Т-26, СУ-76 и др.), Туполев и мн. др.. Их вина в первую очередь заключалась не столько в сотрудничестве с Тухачевским, а в подозрительность, пьянство, падение дисциплины, а люди то все военные. Королев, на пример, после лагеря до самой смерти водку на дух не переносил.Анатолий ФедоровКто такой Сталин? Прежде всего безграмотный, его уволили из духовной семинарии. Далее он нигде не учился и не работал. Главным занятием было ограбление инкассаторов и банков, за что неоднократно его судили и ссылали. Ссужая Ленина ворованными деньгами за границей, он сумел приблизиться к нему. После смерти Ленина он захватил власть и всю страну в собственность. После этого он стал восстанавливать промышленность, разрушенную коммунистами-ленинцами. А как жил народ? Весь народ превратил в рабов, т.е. отсутствовала всякая частная собственность, выборность, запреты на перемещения, отобрал землю (выданную указами Царей) и лошадей у крестьян и доводил их до голодомора. Всех держал в повиновении и страхе с помощью расстрелов, ссылок и ГУЛАГА. И назвал это строительством социализма. Это надо быть полным идиотом, чтобы восхвалять сталина. А что, например, говорят известные нам люди. Устинова Татьяна, писательница, несколько лет проработала в пресс-службе президента, но разочаровалась в политике, что она говорит о Сталине: "Человек он или нет - сомнительный вопрос. на мой взгляд, это был упырь! (моя расшифровка по словарю Ожегова: "Упырь- тоже что и особый вампир. Упырь - оборотень, мертвец, выходящий из могилы и сосущий кровь живых.") На замечание Путина, что Сталин был хороший менеджер, она ответила: "Ну. если, половина страны работало бесплатно за баланду, а другая - за почти бесплатно... Наверное." «Что сказать о последствиях для армии 1937-1939 года? Вы говорите, что без 1937 года не было бы таких поражений в 1941 года, а скажу больше. Без 1937 года, возможно, не было бы вообще войны в 1941 году. В том, что Гитлер решился начать войну в 1941 году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который уже произошёл.» - Маршал А, В, Василевский. В результате репрессий за 4 предвоенных года было уничтожено 802 представителя «Красного генералитета», что в 2,7 раза превышает потери Советских генералов в годы отечественной войны (296) человек.АлександрДля начала,Сталин был на голову грамотнее своих современников,глав других государств.Он доучился в семинарии до выпуска,но не стал сдавать экзамены.Сталин никогда не грабил банки.Царская полиция никогда не предъявляла ему подобных обвинений.Промышленность разрушили царь-батюшка и Временные,влезшие в 1 мировую.Абсолютно не нужную России.Земля была отдана крестьянам в безвозмездное,вечное пользование,без права продажи.Торговать землёй-грех,как считали русские мужики.Голод в России был обычным явлением в течение всей её истории.Большевики покончили с голодом к началу 40-х.Кто такая Устинова? Никто,автор книжек,уровня макулатуры.В СССР никто не работал бесплатно.Даже З/К получали зарплату на уровне вольных работников.Хороший работяга нередко получал больше директора предприятия.В результате чистки армии образовательный уровень командиров РККА заметно вырос.https://www.litmir.me/br/?b=22723&p=9Александр Платов"После смерти Ленина он захватил власть и всю страну в собственность" - и что он поимел с этой собственности? Яхты, дворцы, пароходы-самолёты? Может, миллиардные состояния в забугорных банках? Ты лишь одной этой фразой убедил здесь ВСЕХ в том, что ты - олигофрен безмозглый!Александр МурнаевВот бы вас поставить вместо Сталина, вы бы показали как надо руководить страной.Вы же такой грамотный.Анатолий ФедоровНе мелите ерунды. Сталина никто не ставил, он захватил власть - значит террорист.Отари ХидирбегишвилиИ вот это ничтожество и сталинский холуй , придя к власти , обещает российскому народу светлое будущее !!!121 2О.современные либерасты возбудились🤣Vlad ИвановОНИ выставили СЛЕВА Навального, СПРАВА - орду сталинистов и Платошкина. Сейчас ищут нового ЕБНа. Навального ПОСАДИЛИ, Платошкина ОСУДИЛИ. Кто следующий кандидат в ЕБНы?Александр Донигевич" ЕБНый " комментарий.Алексей СафроновПустышкин, ну прям молодец! Нашёл ещё один способ "прославиться" на фоне Великого Человека😁Vlad ИвановО ком это Вы, дружище? О Пустышкине? Или о Какашкине?ИИринаИ вот такое быдло еще лезете обсуждать историю и политику . Ваше место в подворотне .Vlad ИвановМадам не понял к кому относиться слово «быдло»? Что касается подворотни, то допускаю, что это единственное место которое Вам досконально известно. А кстати в развитом социализме Вы сколько брали за сеанс в подворотне? Трешницу или обходились стаканом красницкого?ПСПатриот СусанинДа, плохо с кадрами ботов у кремлеводов, если они пользуются услугами таких мразей как Vlad! Это же из какой клоаки надо вылезти, чтобы так отвечать женщине? Более гнусного негодяя невозможно представить!!! С этого момента никаких коментов от меня по высказываниям этого дерьма. Пусть пользует сам, что наваял. А Ирину прошу, не трогать дерьмо, оно само себя ....Александр ДонигевичРассуждения человека как политика мне понятны, на мой взгляд без политического тумана и без " НАДРЫВА" в ту или иную сторону.Комментировать
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