ФСБ задержала на Кузбассе участника украинских кибератак на информационные ресурсы России

В городе Белово Кемеровской области - Кузбассе пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации.
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