Сотрудники МЧС спасли 168 человек на Эльбрусе за год

Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России за год спасли 168 человек. «В 2021 году спасателями Эльбрусского спасотряда МЧС России проведено 167 поисково-спасательных операций, спасено 168 человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства.