Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев» передал из цеха окончательной сборки на лётно‑испытательную станцию второй серийный МС‑21‑310 с заводским номером МС.
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