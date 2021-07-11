Боярский — о победе Италии на Евро-2020: «Это грандиозно!»

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал победу сборной Италии над Англией в финальном матче чемпионата Европы-2020 (1:1, пенальти — 3:2).
Популярные статьи
- «Самая большая награда – любовь и уважение соотечественников». Космонавты МКС обратились к российским олимпийцам
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
Свежие комментарии