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«Пока не готов». Де Дзерби — о первом официальном матче Мудрика с 2024 года

«Пока не готов». Де Дзерби — о первом официальном матче Мудрика с 2024 года

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби после ничьей с «Ноттингем Форест» (0:0) в 3-м туре АПЛ прокомментировал дебют украинского вингера Михаила Мудрика за лондонскую команду.

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