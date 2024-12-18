ГК «ОСТ» стала строительной компанией года

По версии экспертов премии строительной компанией года была признана Группа компаний «ОСТ». Награду руководителю кредитно-страхового отдела Светлане Рыковой вручил министр строительства Тульской области Павел Мусиенко.
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