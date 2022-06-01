Новые катализаторы MIT ускоряют реакции под воздействием света

Фотоокислительно-восстановительные катализаторы, разработанные в США учеными Массачусетского технологического института (MIT), призваны воздействовать на протекающие через них химические вещества, помогая синтезировать лекарства и другие соединения.
Фотоокислительно-восстановительные катализаторы, разработанные в США учеными Массачусетского технологического института (MIT), призваны воздействовать на протекающие через них химические вещества, помогая синтезировать лекарства и другие соединения.
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