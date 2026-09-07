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«Рубин» и «Ахмат» обменялись голами и записали в актив по четвертой ничьей

«Рубин» и «Ахмат» обменялись голами и записали в актив по четвертой ничьей

Казанский «Рубин» и «Ахмат» сыграли вничью в заключительном матче 7-го тура. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 1:1.

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