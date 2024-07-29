Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Профессиональный волейболист проведет на Дубнинской мастер-класс

Для участников подросткового клуба «Мегаполис» в филиале «Восточное Дегунино» семейного центра «Преображение» 6 августа на спортплощадке во дворе филиала пройдёт мастер-класс по волейболу, который проведёт призёр чемпионата России Владимир Росоха.

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