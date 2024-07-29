Профессиональный волейболист проведет на Дубнинской мастер-класс

Для участников подросткового клуба «Мегаполис» в филиале «Восточное Дегунино» семейного центра «Преображение» 6 августа на спортплощадке во дворе филиала пройдёт мастер-класс по волейболу, который проведёт призёр чемпионата России Владимир Росоха.