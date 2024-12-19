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Закон, порядок, государство

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Около 200 тульских школьников провели день безопасно вместе со спасателями

Около 200 тульских школьников провели день безопасно вместе со спасателями

В преддверии Дня спасателя сотрудники МЧС России провели полномасштабное профилактическое мероприятие на базе «Ненашевской средней общеобразовательной школы» Заокского района Тульской области, на котором присутствовало более 200 учеников из разных школ региона.

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