Около 200 тульских школьников провели день безопасно вместе со спасателями

В преддверии Дня спасателя сотрудники МЧС России провели полномасштабное профилактическое мероприятие на базе «Ненашевской средней общеобразовательной школы» Заокского района Тульской области, на котором присутствовало более 200 учеников из разных школ региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» захватили позиций и уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области
- Новосибирские призывники отправились служить в Президентский полк
- Расчет БпЛА крымских десантников уничтожил американский танк Abrams в районе Новоивановки Курской области
Свежие комментарии