В «Зените» кратко ответили на новость о запрете Соболеву играть в компьютер

Александр Медведев напомнил, что футболист уже не ребенок Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью Sport24 оценил новость о том, что нападающему Александру Соболеву запретили проводить много времени в компьютерной игре Dota 2.
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