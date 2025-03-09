ТАСС: замглавы отдела выездных проверок МИ ФНС обвинили в получении взятки

Следственный комитет России предъявил обвинение заместителю начальника отдела выездных проверок №1 межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России (МИ ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №3 Виталия Ивахника в получении взятки в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии