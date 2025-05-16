Весёлые картинки для настроения: «Когда спала лицом в подушку» (32 фото)

Новый сборник со смешными картинками на любой вкус, чтобы украсить этот предпятничный вечер улыбками и хорошим настроением! Сегодня в выпуске: про детские фотографии, про лысую покрышку, про оладушки, про слабых и сильных, про игры с отличной концовкой и многое другое! .
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