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Боец рассказал, как три дня провел в окопе в пяти метрах от боевиков ВСУ

Боец рассказал, как три дня провел в окопе в пяти метрах от боевиков ВСУ

Министерство обороны РФ Военнослужащий 242-го мотострелкового полка 20 дивизии 8 Армии в составе группировки войск "Центр" Дмитрий Бородавка рассказал, как трое суток провел в окопе в пяти метрах от боевиков ВСУ при штурме Александрополя.

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