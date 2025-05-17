Боец рассказал, как три дня провел в окопе в пяти метрах от боевиков ВСУ

Министерство обороны РФ Военнослужащий 242-го мотострелкового полка 20 дивизии 8 Армии в составе группировки войск "Центр" Дмитрий Бородавка рассказал, как трое суток провел в окопе в пяти метрах от боевиков ВСУ при штурме Александрополя.