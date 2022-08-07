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Кевин Федерлайн рассказал о нежелании его с Бритни Спирс общих детей общаться с матерью. Певица ему ответила: “Это больно”

Кевин Федерлайн рассказал о нежелании его с Бритни Спирс общих детей общаться с матерью. Певица ему ответила: “Это больно”

Бритни Спирс Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн дал интервью Daily Mail, в котором рассказал о нежелании его с певицей общих детей общаться с матерью.

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