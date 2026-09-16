Погоня в небе: пенопластовый "Сокол" стал одним из главных перехватчиков дронов

РЕН ТВ Российские военные начали массово использовать дроны-перехватчики как отдельный инструмент борьбы с украинскими БПЛА.
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