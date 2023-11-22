«По океану жизни» Рената Ибрагимова: чем жил великий русский певец

21 ноября в Москве состоялся концерт памяти исполнителя, чьи песни помнит и любит каждый россиянин.фото: Олег Павлов/ГлагоL--> В Советском Союзе было два оперных певца, которые сумели покорить и эстраду – так называли популярную музыку в то время.