«По океану жизни» Рената Ибрагимова: чем жил великий русский певец

21 ноября в Москве состоялся концерт памяти исполнителя, чьи песни помнит и любит каждый россиянин.фото: Олег Павлов/ГлагоL--> В Советском Союзе было два оперных певца, которые сумели покорить и эстраду – так называли популярную музыку в то время.
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