Информационный центр ЦИК начинает работу накануне выборов в Госдуму

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Представители политических партий, электоральные эксперты, наблюдатели и другие участники избирательного процесса собираются в Информационном центре ЦИК РФ, который начинает работу за день до старта голосования на выборах в Госдуму и других кампаний в регионах России, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым