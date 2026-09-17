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ТАСС

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Информационный центр ЦИК начинает работу накануне выборов в Госдуму

Информационный центр ЦИК начинает работу накануне выборов в Госдуму

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Представители политических партий, электоральные эксперты, наблюдатели и другие участники избирательного процесса собираются в Информационном центре ЦИК РФ, который начинает работу за день до старта голосования на выборах в Госдуму и других кампаний в регионах России, передает корреспондент ТАСС.

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