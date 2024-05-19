В Тюмени сотрудник МЧС умер на соревнованиях по поднятию тяжестей

31-летний спасатель МЧС по Тюменской области Михаил Потанин умер во время спортивного фестиваля «Тюмень сильная», где сотрудники разных служб тягали тяжести и показывали силу.
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