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Кузнецов – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: гол, 3 броска и 1 хит за 18:12

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в матче против «Эдмонтона» (3:5) и был признан третьей звездой.

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