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Газета.ру

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МВД обнародовало фрагмент разговора мошенника, требующего секретный код за доставку букета

МВД обнародовало фрагмент разговора мошенника, требующего секретный код за доставку букета

МВД РФ опубликовало аудиофрагмент разговора мошенника, представившегося курьером службы доставки цветов.

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