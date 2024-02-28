Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Белорусский врач-токсиколог рассказал о самых необычных пациентах, которых ему приходилось спасать.Заведующий токсикологическим отделением (острых химических отравлений у психически больных) ГКБСМП Минска, главный внештатный токсиколог Минздрава Андрей Богдан дал интервью порталу medvestnik.
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