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Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Белорус выпил вместо кофе краску для принтера и посинел

Белорусский врач-токсиколог рассказал о самых необычных пациентах, которых ему приходилось спасать.Заведующий токсикологическим отделением (острых химических отравлений у психически больных) ГКБСМП Минска, главный внештатный токсиколог Минздрава Андрей Богдан дал интервью порталу medvestnik.

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