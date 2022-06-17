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Джейсон Тейтум в 6-м матче набрал 13 очков при 6 из 18 с игры и 5 потерях

Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум неудачно провел шестой матч финальной серии против «Уорриорз» (90:103, 2-4).

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