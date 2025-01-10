В Челябинской области на берегу реки нашли сорвавшегося со скалы мужчину

49-летний южноуралец сорвался со скалы в Троицке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вечером 9 января, гуляя по берегу реки Уй в районе поселка Мясокомбинат в Троицке, подростки заметили внизу под скалой тело человека, а вскоре к месту ЧП подошел и взрослый, оказавшийся поблизости рыбак.