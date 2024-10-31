Целый микрорайон в Уфе остался без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе

Целый микрорайон в Уфе оказался без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. По данным пресс-службы администрации Кировского района, причиной отключения стала необходимость экстренной замены задвижки на одной из теплотрасс.
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