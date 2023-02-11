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Лидер французской партии «Патриоты» предупредил об угрозе мировой войны

Лидер французской партии «Патриоты» предупредил об угрозе мировой войны

Действия украинского президента Владимира Зеленского и руководителей европейских стран могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 11 февраля на своей странице в Twitter.

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