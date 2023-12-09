Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.
В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гоша Веверсис
вот где работы для прокуратуры ,пересажать всех занятых в этом деле "От Москвы до самых до окраин" оборзели на нет пидоры.
Ответить
14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
С В О Л О Ч И, кто допустил эту тупую мразь тупикину, сука, это пошлость, грязь....
Ответить
13 час.
МГ
Миша Граник
Кто-кто... Минкульт у нас такой. Страна воюет, а на ТВ сплошь американские боевики про хороших америкосов. Насилие, кровь, "демократические ценности". Это смотрят наши дети, а потом мы удивляемся - откуда у них столько агрессии.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии