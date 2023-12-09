В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Гоша Веверсис вот где работы для прокуратуры ,пересажать всех занятых в этом деле "От Москвы до самых до окраин" оборзели на нет пидоры.

YYYYYYY XXXXXXX С В О Л О Ч И, кто допустил эту тупую мразь тупикину, сука, это пошлость, грязь....