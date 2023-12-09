Театр абсурда
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Театр абсурда

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В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

В городах России детям показывают спектакль об ЛГБТ

Юрий Кот Русская община бьёт тревогу: в Кургане школьникам 6-11 классов показали похабный спектакль об ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским), о беспорядочном сексе и суицидах, не забывая о нецензурных выражениях.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
вот где работы для прокуратуры ,пересажать всех занятых в этом деле &quot;От Москвы до самых до окраин&quot; оборзели на нет пидоры.
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
С В О Л О Ч И, кто допустил эту тупую мразь тупикину, сука, это пошлость,  грязь....
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13 час.
МГ
Миша Граник
Кто-кто... Минкульт у нас такой. Страна воюет, а на ТВ сплошь американские боевики про хороших америкосов. Насилие, кровь, &quot;демократические ценности&quot;. Это смотрят наши дети, а потом мы удивляемся - откуда у них столько агрессии.
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7 час.

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