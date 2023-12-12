Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Надежный, как Калашников: Первый народный дрон «Скальпель» начал резать небо СВО

Надежный, как Калашников: Первый народный дрон «Скальпель» начал резать небо СВО

Ходаковский показал новый беспилотник, созданный бойцами батальона «Восток» и энтузиастами тыла.СПЕЦОПЕРАЦИЯ ИЗМЕНИЛА ВОЕННУЮ НАУКУ- Александр Сергеевич, - спрашиваю легендарного командира «Востока» с позывным «Скиф», - а вы заметили, как за полтора года изменились боевые действия? Ничего подобного военная наука не знала до начала СВО… Не знала она, что ротации на позициях, теперь возможны только по ночам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Молодцы! Вот это практический подход к выполнению поставленных фронтом задач! Нашим оборонным НИИ, возглавляемым частенько &quot;успешными менеджерами&quot; из демократов, заботящимися в первую очередь о собственном шкурном интересе, поучиться стоит!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх