Пострадавшего при спуске на Памире россиянина доставят в Душанбе 26 июля

Пострадавшего при спуске на Памире 22-летнего россиянина Игоря Байера доставят в Душанбе 26 июля. Об этом 22 июля рассказал начальник центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Джамшед Камолзода.