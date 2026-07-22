Пострадавшего при спуске на Памире россиянина доставят в Душанбе 26 июля

Пострадавшего при спуске на Памире 22-летнего россиянина Игоря Байера доставят в Душанбе 26 июля. Об этом 22 июля рассказал начальник центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Джамшед Камолзода.
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