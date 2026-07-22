ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

268 подписчиков

Пострадавшего при спуске на Памире россиянина доставят в Душанбе 26 июля

Пострадавшего при спуске на Памире россиянина доставят в Душанбе 26 июля

Пострадавшего при спуске на Памире 22-летнего россиянина Игоря Байера доставят в Душанбе 26 июля. Об этом 22 июля рассказал начальник центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям при правительстве Таджикистана Джамшед Камолзода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии