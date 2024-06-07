Синоптики объявили штормовое предупреждение в Волгоградской области. Скорость северо-западного ветра сегодня, 7 июня, в порывах будет достигать 25 м/с.
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Волгоградской области. Скорость северо-западного ветра сегодня, 7 июня, в порывах будет достигать 25 м/с.