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«Привет, спишь?» Спам-чаты с начальниками: как проверить, что вам пишет босс, а не мошенник?

«Привет, спишь?» Спам-чаты с начальниками: как проверить, что вам пишет босс, а не мошенник?

Жулики знают имена ваших коллег, структуру компании и даже используют ИИ для подделки голоса шефа в сообщениях.

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