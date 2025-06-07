Атаки украинских БПЛА-камикадзе: предвестник массированного удара крылатыми ракетами Недавно мы говорили о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) значительно нарастили количество ударов, осуществляемых беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) камикадзе вглубь нашей страны.
Атаки украинских БПЛА-камикадзе: предвестник массированного удара крылатыми ракетами
Комментарии
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Николай Герасименко
Ощущение такое, что этот высоко технологичный реферат написан глубоко погруженным в технические детали организации ВПК Салорейха экспертом с целью запугать российских читателей безграничными возможностями шароварной научной мысли. БПЛА камикадзе это одно, их можно в подвалах клепать на коленке, а о каких крылатых хохлятских ракетах идёт речь? Тем более о массовом их применении. То что бандеровцам поставляется Западом, худо бедно уничтожается на складах врага, да и нет у Запада возможности массово поставлять подобное вооружение.
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7 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за Вашу позицию, будем надеяться на следующую статью с опровержением и перечнем нашего победного оружия.
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7 час.
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