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Шестилетняя девочка улетела в люк во время катания на «ватрушке» в Отрадном

Несовершеннолетнюю вызволили спасатели и передали родителям. Ребенок провалился в открытый люк во время катания на тюбинге в Отрадном в Кировском районе Ленобласти.

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