Шестилетняя девочка улетела в люк во время катания на «ватрушке» в Отрадном

Несовершеннолетнюю вызволили спасатели и передали родителям. Ребенок провалился в открытый люк во время катания на тюбинге в Отрадном в Кировском районе Ленобласти.
Популярные статьи
- «Самая страшная страна!»: какое роковое пророчество о США сделал Жириновский за шесть лет до смерти
- «Мир уже не будет прежним»: раскрыто жуткое пророчество Ванги о последних десяти днях 2022 года
- «Почему квартплата в Петербурге растет быстрее инфляции»: продолжаем публиковать самые острые вопросы горожан к Беглову
Свежие комментарии