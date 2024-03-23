Все такие события связаны с киевской стороной. Так, как передает РИА Новости, прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Чепа террористический акт, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии