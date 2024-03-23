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Депутат Госдумы Чепа о теракте в «Крокусе»: все такие события связаны с Украиной

Депутат Госдумы Чепа о теракте в «Крокусе»: все такие события связаны с Украиной

Все такие события связаны с киевской стороной. Так, как передает РИА Новости, прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Чепа террористический акт, который произошел в концертном зале «Крокус сити холл».

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