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Царьград

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Из-за атаки БПЛА отменяют и задерживают авиарейсы в Москву

Из-за атаки БПЛА отменяют и задерживают авиарейсы в Москву

Более 30 летевших в Москву самолётов перенаправили в другие города.Ночь 14 октября для московского авиаузла прошла в режиме боевой тревоги и транспортного коллапса.

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