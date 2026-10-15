В красноярской тайге в сентябре 2025 года бесследно исчезли Ирина и Сергей Усольцевы с дочерью. Сын Ирины, Даниил Баталов, сообщил, что не планирует обращаться в суд для признания их погибшими, надеясь на их возможное выживание и побег.