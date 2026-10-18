Артроз тазобедренного сустава обычно поражает только один сустав. Боль в паху и ягодице, переходящая вниз по передней или боковой поверхности бедра - вот первые симптомы артроза тазобедренного сустава.
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