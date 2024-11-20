Макрон после разрешения Украине на удары вглубь России обратился к Путину

Evgenija Palette

.... закону учить и.... НАРУШАТЬ УСТАВ ООН?... АФЕРИСТЫ... А этот Макрон, похоже, СЛАБОУМНЫЙ, если отрицает ОЧЕВИДНОЕ... Это не МЫ, а ВЫ, ВАША КЛОАКА ЕЖЕДНЕВНО НАРУШАЕТ УСТАВ ООН... И ЛЮДИ ВСЕГО МИРА СОБИРАЮТСЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАНЕСТИ УДАР ПО КАПИТОЛИЮ... ТВАРИ...