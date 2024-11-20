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    Вы не правы. Он не "Пидорас", а ПЕДЕРАСТ.Макрон после разр...
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Макрон после разрешения Украине на удары вглубь России обратился к Путину

Макрон после разрешения Украине на удары вглубь России обратился к Путину

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Пидорас чистой воды!
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7 час.
Evgenija Palette
.... закону учить и.... НАРУШАТЬ УСТАВ ООН?... АФЕРИСТЫ...  А этот Макрон, похоже, СЛАБОУМНЫЙ, если отрицает ОЧЕВИДНОЕ... Это не МЫ, а ВЫ, ВАША КЛОАКА ЕЖЕДНЕВНО НАРУШАЕТ УСТАВ ООН... И ЛЮДИ ВСЕГО МИРА СОБИРАЮТСЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАНЕСТИ УДАР ПО КАПИТОЛИЮ... ТВАРИ...
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7 час.
Роман Романов
Вы не правы. Он не &quot;Пидорас&quot;, а ПЕДЕРАСТ.
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8 мин.

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