Французский президент Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении ВСУ бить западным оружием вглубь России и после обновления доктрины РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.
Макрон после разрешения Украине на удары вглубь России обратился к Путину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Зареченская
Пидорас чистой воды!
Ответить
7 час.
Evgenija Palette
.... закону учить и.... НАРУШАТЬ УСТАВ ООН?... АФЕРИСТЫ... А этот Макрон, похоже, СЛАБОУМНЫЙ, если отрицает ОЧЕВИДНОЕ... Это не МЫ, а ВЫ, ВАША КЛОАКА ЕЖЕДНЕВНО НАРУШАЕТ УСТАВ ООН... И ЛЮДИ ВСЕГО МИРА СОБИРАЮТСЯ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ НАНЕСТИ УДАР ПО КАПИТОЛИЮ... ТВАРИ...
Ответить
7 час.
Роман Романов
Вы не правы. Он не "Пидорас", а ПЕДЕРАСТ.
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии