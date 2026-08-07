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Аргументы и Факты

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Al Jazeera: хуситы атаковали провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии

Al Jazeera: хуситы атаковали провинцию Наджран на юге Саудовской Аравии

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) совершили атаку на провинцию Наджран в южной части Саудовской Аравии, сообщило агентство Al Jazeera со ссылкой на военную коалицию, которое возглавляет это королевство.

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