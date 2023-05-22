Члены Совбеза ООН потребовали открытости в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза ООН призвали Данию, Швецию и Германию быть более открытыми в расследовании взрывов на газопроводах.
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