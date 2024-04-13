Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15 в 1-м периоде с «Ванкувером», и был заменен

«Колорадо» принимает «Джетс» (0:4, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев пропустил 4 гола, отразив 11 бросков из 15, и был заменен по ходу первого периода.
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