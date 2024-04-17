Я собой горжусь!

Мне есть, чем гордиться! Я не только научилась работать над собой в попытках усовершенствоваться ради здоровья, энергии, во имя себя и моего близкого окружения, но и принимать себя с всеми своими особенностями! Каждый человек особен и уникален по-своему.
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