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Келлог: США ждут от России территориальных уступок — 1088-й день СВО на Украине

Келлог: США ждут от России территориальных уступок — 1088-й день СВО на Украине

Чтобы урегулировать украинский конфликт России придётся пойти на территориальные уступки, такое личное мнение спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

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Комментарии
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Надежда Донцова
С какого перепуга мы должны что то уступать!
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17 час.
Александр Т
Пусть помечтает.Дурень думкой богатеет.
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15 час.
Александр Т
Келог пиндос и ему по.ху.й на Красноармейск на Курахово и на Мариуполь.Так что показывать ему надо трупы пиндосов воюющих на Украине.
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15 час.
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