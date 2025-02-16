Келлог: США ждут от России территориальных уступок — 1088-й день СВО на Украине

Чтобы урегулировать украинский конфликт России придётся пойти на территориальные уступки, такое личное мнение спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высказал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.
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