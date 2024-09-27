Силовики и налоговая нагрянули с рейдом на Сенной рынок Петербурга

В ходе проверки задержали нелегальных мигрантов. Сотрудники ФСБ, МВД, налоговой и Роспотребнадзора провели комплексный рейд на Сенном рынке в Петербурге после жалобы местного жителя на нелегальных мигрантов.
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