Жапаров предложил ООН стать соорганизатором саммита в Бишкеке

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили сотрудничество в ООН, климатические инициативы и подготовку ко второму Глобальному горному саммиту "Бишкек+25", который пройдёт 21–23 октября 2027 года.
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