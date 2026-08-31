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Царьград

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Жапаров предложил ООН стать соорганизатором саммита в Бишкеке

Жапаров предложил ООН стать соорганизатором саммита в Бишкеке

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Они обсудили сотрудничество в ООН, климатические инициативы и подготовку ко второму Глобальному горному саммиту "Бишкек+25", который пройдёт 21–23 октября 2027 года.

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