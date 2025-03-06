Ладожский парк в Петербурге осветили 165 современных фонарей

Программа замены натриевых светильников началась в 2019-м году В Ладожском парке завершилась модернизация освещения – специалисты установили 165 современных светильников, смонтировали порядка 400 метров воздушных линий, а также свыше 4 километров кабеля проложили под землей.
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