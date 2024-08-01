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Шакил О’Нил получит награду имени Мохаммеда Али за благотворительность

Легендарный центровой получит награду имени Мохаммеда Али за вклад в благотворительность. Работа О’Нила на благо общества получит официальное признание на 11-й церемонии вручения награды в Muhammad Ali Center 9 ноября.

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