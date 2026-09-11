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Врачи центра Рошаля призвали родителей не выпускать детей на дороги на питбайках

Врачи центра Рошаля призвали родителей не выпускать детей на дороги на питбайках

Родители не должны разрешать детям выезжать на моторной технике на дороги общего пользования. Об этом врачи Детского клинического центра имени Л.

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