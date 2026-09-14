ФАС усилила контроль за ценами на топливо

Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке. Как сообщает РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено.
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